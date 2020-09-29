Современный пользователь приложений знакомств: предпочитает экономить, общаться в чат рулетке, готов к отношениям на расстоянии

В 2022 году в интернет-журнале The Guardian была опубликована статья "Как онлайн-знакомства изменили то, как мы влюбляемся". В ней помимо прочего было представлено мнение социолога Мари Бергстрем, которая поделилась своими мыслями на этот счет.

По словам Мари Бергстрем, в недавнем прошлом была популярной идея о том, что любовь – это всегда нечто спонтанное. Такое, что не зависит непосредственно от человека. Эта идея очень сильно культивировалась голливудскими романтическими фильмами и любовными романами, в которых герои совершенно случайно встречают друг друга при неожиданных обстоятельствах, влюбляются, вместе проходят через все сложности и в конце концов обретают свое счастье.

Сегодня такая "схема" попросту не работает. Если человек действительно хочет найти любовь, он должен быть активным и инициативным, не бояться сделать первый шаг. Просто сидеть сложа руки и ждать, что любовь "упадет с неба" определенно не стоит. Шансов на это практически нет.

5 главных факторов, которые меняют представление о знакомствах в XXI веке

Готовность современного человека вести активный поиск второй половинки – это правильный и крайне важный тренд нашего времени. Но он далеко не единственный. Мы можем назвать еще как минимум пять других, о которых стоит упомянуть.

Онлайн-знакомства становятся более приватными

Еще совсем недавно наиболее перспективными казались знакомства через общих друзей, коллег или знакомых. И даже сейчас значительная часть отношений завязывается именно благодаря таким знакомствам.

Однако все больше специалистов по отношениям и человеческой психологии считают, что это далеко не лучший вариант встретить свою любовь. Ведь находясь в кругу знакомых, вы так или иначе играете отведенную вам роль. В кругу семьи стараетесь быть более прилежным. Среди друзей стремитесь оставаться душой компании и так далее. Таким образом новый знакомый не видит вас настоящего.

Лучший вариант знакомства – вдали от посторонних глаз. Это отдельная составляющая вашей жизни, на которую не должны влиять какие-либо внешние факторы. Конечно же, мы не утверждаем, что вы обязаны напрочь отказаться от попыток познакомиться с кем-то через друзей и близких. Просто не стоит возлагать на это слишком большие надежды.

Люди становятся более открытыми, они чаще общаются по видеосвязи

Казалось, совсем недавно мы и подумать не могли, что сможем общаться с людьми из других стран и континентов по видеосвязи, используя смартфон. А сегодня это стало нормой. Более того, все больше людей предпочитают именно такой формат коммуникации вместо переписок и аудиозвонков.

Видеосвязь экономит просто уйму времени, позволяет вам видеть собеседника, слышать его голос и практически чувствовать рядом с собой. Неудивительно, что сегодня на пике популярности находятся видеочат рулетки – сайты и приложения, которые соединяют по видеосвязи случайных пользователей.

Среди наиболее популярных платформ такого типа можем назвать следующие:

– Chatroulette – первая чат рулетка в истории, которая предложила пользователям возможность общаться по видеосвязи. Однако долгое время сайт Chatroulette страдал от некачественной модерации, чем в итоге отпугнул значительную часть аудитории. Но сейчас ситуация существенно улучшилась.

– CooMeet – современная чат рулетка с безошибочно работающим гендерным фильтром и подтвержденными профилями девушек. Идеальный выбор для одиноких мужчин. У CooMeet помимо веб-версии есть приложения для iOS и Android, а также встроенный переводчик сообщений.

– PalTalk – видеочат рулетка, в которой можно общаться не только тет-а-тет со случайными пользователями, но и в сообществах. Кроме того, вы можете добавлять пользователей в список друзей, чтобы не потерять их.

– Meowchat – приложение видео чат рулетки для iOS и Android, которое работает более чем в 130 странах мира. В приложении также есть встроенный переводчик сообщений и даже можно дарить виртуальные подарки.

Это далеко не весь перечень популярных чат рулеток, на которые вам точно стоит обратить внимание. Но начать знакомство с данным форматом мы советуем именно с них. Вам понравится!

Современники готовы к длительным отношениям на расстоянии

Раньше люди были сильнее привязаны к одному месту. Они росли, учились, работали, заводили семьи преимущественно в родных городах. Лишь некоторые переезжали и начинали жизнь на новом месте. Поэтому в прошлом отношения на расстоянии очень быстро "выдыхались". Всего пара месяцев без любимого человека, и вот уже отношения на грани разрыва.

Сегодня же мы все куда более лояльно относимся к любви на расстоянии и готовы мириться со всеми неудобствами, которые она доставляет. Как следствие – такие отношения живут гораздо дольше. А время между знакомством в Сети и первой реальной встречей может составлять месяцы или даже годы. И в целом всех это устраивает. Люди готовы ждать, если видят перспективу, и это главное!

Большинство стремится рационально расходовать средства, в том числе на свиданиях

Были времена, когда мужчины на первом свидании так сильно стремились впечатлить девушек, что приглашали их исключительно в самые дорогие рестораны и тратили баснословные суммы только для того, чтобы эффектно себя преподнести.

Сегодня это уходит в прошлое. Мы все становимся более рациональными в вопросах денег. А бездумное расточительство встречается все реже. Да и вообще, первые свидания зачастую проходят в онлайне и фактически не требуют никаких вложений с вашей стороны.

Спешка в онлайн-дейтинге осталась в прошлом

В начале двухтысячных, когда интернет-знакомства только набирали обороты, многие пользователи стремились как можно скорее перевести общение из онлайна в офлайн. Но такая спешка в большинстве случаев в итоге имела лишь негативные последствия.

Если вы еще недостаточно узнали человека, не нужно стараться поскорее назначать ему оффлайн-свидание. Продолжайте общаться в Сети. А когда почувствуете, что действительно готовы к встрече в реале, тогда и обсуждайте ее.

Подведем итоги: что будет дальше с онлайн знакомствами

На самом деле что-либо прогнозировать очень сложно. Тренды стремительно меняются, появляются новые технологии и алгоритмы дейтинга, а интерес пользователей к такому формату то утихает, то просыпается снова.

Упомянутая в начале статьи Мари Бергстрем так говорит о будущем интернет-знакомств: "Сейчас мы находимся в ситуации, когда очень многие люди встречаются со своими будущими партнерами в Сети. Я полагаю, очень скоро это превратится в норму. А знакомства через общих друзей или, например, на вечеринке будут казаться все более неуместными. Ведь для этого есть специальные платформы, где знакомиться проще и комфортнее".

С этим предположением сложно не согласиться. Ведь с каждым годом количество пользователей дейтинг-сервисов лишь увеличивается. Как и число браков, которые состоялись именно благодаря знакомству в интернете. Будем следить за тенденциями!

Фото: unsplash