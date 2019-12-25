Петербургский суд вынес приговор экс-сотруднице колледжа за взятки при сдаче бассейна

Общая сумма полученных ею незаконных доходов составила порядка 2,2 миллиона рублей, которые впоследствии конфисковали в пользу государства.

Приморский районный суд Петербурга вынес решение относительно бывшего начальника отдела экономического развития Политехнического колледжа городского хозяйства Ольги Левиной, признав её виновной в коррупции. Информация была распространена городской пресс-службой судебных органов.

Выяснилось, что обвиняемая неоднократно брала взятки за предоставление прав аренды муниципального имущества индивидуальным предпринимателям и другим лицам. Так, за организацию оказания платных услуг в бассейне учебного заведения ей передали сумму в размере 120 тысяч рублей. Впоследствии Левина аналогичным способом приняла ещё четыре крупные суммы: 240 тысяч рублей от предпринимателя, 271 тысячу рублей от представителя ассоциации "ШЛЛ ВВС СПб и ЛО", столько же от другого индивидуального предпринимателя и 140 тысяч рублей дополнительно.

Общая сумма полученных ею незаконных доходов составила порядка 2,2 миллиона рублей, которые впоследствии конфисковали в пользу государства.

За совершенные преступления Ольга Левина приговорена судом к восьми годам трем месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, назначенному вместе со штрафом в сумме 3,5 миллиона рублей и запретом занимать должности, связанные с распоряжением государственным имуществом, на протяжении последующих семи лет.

Ранее мы сообщили о том, что школьница из Петербурга получит 70 тыс. рублей после удара головой о стену.

Фото: Piter.TV