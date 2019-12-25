В Петербурге мужчина, приговоренный к пожизненному лишению свободы, признан виновным в смертельном избиении знакомого

Виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В Адмиралтейском районе Петербурга оглашен приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Инцидент произошел в 2013 году, рассказали в районном надзорном ведомстве.

Суд установил, что в период с 1 по 11 мая 2013 года подсудимый Герман Христан, находясь в одной из квартир в доме 33 по Гороховой улице, в ходе ссоры нанес не менее 15 ударов кулаками и ногами по различным частям тела потерпевшего, причинив телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе травму груди с множественными двусторонними переломами ребер. Мужчина скончался в квартире от полученных травм.

Герман Христан признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Фото: прокуратура СПб