Ранг пожара в Кировском районе повысили до №3

К ликвидации пожара привлекли 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Около 17:29 на пульт управления МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре в доме №2 по улице Трефолева в Кировском районе.

В цехе загорелась крыша на площади 400 кв. метров. В 17:40 пожару присвоен дополнительный №1-Бис, через 12 минут – ранг №2. В 18:00 ранг пожара повысили до №3. Сведения о пострадавших не поступали. Причины пожара пока неизвестны.

К ликвидации пожара привлекли 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте