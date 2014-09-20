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Ранг пожара в Кировском районе повысили до №3
Сегодня, 18:15
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Ранг пожара в Кировском районе повысили до №3

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К ликвидации пожара привлекли 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Около 17:29 на пульт управления МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре в доме №2 по улице Трефолева в Кировском районе. 

В цехе загорелась крыша на площади 400 кв. метров. В 17:40 пожару присвоен дополнительный №1-Бис, через 12 минут – ранг №2. В 18:00 ранг пожара повысили до №3. Сведения о пострадавших не поступали. Причины пожара пока неизвестны.

К ликвидации пожара привлекли 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: кировский район, петербург, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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elamkes
Сегодня 18:33

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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