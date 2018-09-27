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Под Феодосией произошел сильный пожар на площади 45 га

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В Орджоникидзе загорелась сухая трава и лесная подстилка. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

 

Сегодня ночью под Феодосией огнеборцам удалось потушить пожар на площади 45 га.

Сообщается, что сигнал о возгорании сухой травы поступил около половины 7 вечера накануне, 18 сентября. На место происшествия были направлены сразу 4 отряда огнеборцев в составе 62 человек и 13 единиц техники.  Всего на тушении пожара были задействованы 116 человек и 28 единиц техники.

Главной задачей было не допустить распространения огня на лесной массив и жилой сектор. Сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секун6ду мешал работе спасателей и лесников, и способствовал быстрому распространению огня. В 0 часов 55 минут пожарным удалось справиться с огнем.

О пострадавших не сообщается, лес и частный жилой сектор удалось отстоять.

Видео: Instagram/bad_news_crimea

Фото: МЧС РФ по Республике Крым

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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