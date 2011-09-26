Главы Выборгского района поздравили жителей с Днём Конституции РФ

Они пожелали всем крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов в добрых делах.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили местных жителей с Днём Конституции Российской Федерации.

Главный закон Российской Федерации – гарант свободного, демократического развития страны, надежный ориентир в решении важных экономических и социальных задач, обеспечении стабильности и достойной жизни нашего многонационального народа. Принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года поправки в Конституцию определили новый этап развития России как суверенного правового государства, где высшей ценностью является человек, его благополучие. Дмитрий Никулин и Валерий Савинов

Главы Выборгского района поздравили выборжцев с этим важным для всех россиян праздником. Они пожелали всем крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов в добрых делах.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"