Главы Выборгского района поздравили ветеранов и тружеников энергетического комплекса с Днем энергетика

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили ветеранов и тружеников энергетического комплекса с профессиональным праздником – с Днем энергетика.

Сложно переоценить значение вашего труда, ведь благодаря вам в наши дома приходят, казалось бы, такие привычные, но в то же время такие необходимые каждому человеку свет и тепло. Ваш профессионализм, стремление к достижению высокой эффективности производства, ответственное отношение к делу позволяют жителям Выборгского района уверенно чувствовать себя в любое время дня и ночи, а также способствуют успешному решению производственных и социальных задач.

Дмитрий Никулин и Валерий Савинов