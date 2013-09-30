Главы Выборгского района поздравили ветеранов и тружеников энергетического комплекса с Днем энергетика

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили ветеранов и тружеников энергетического комплекса с профессиональным праздником – с Днем энергетика.
Сложно переоценить значение вашего труда, ведь благодаря вам в наши дома приходят, казалось бы, такие привычные, но в то же время такие необходимые каждому человеку свет и тепло. Ваш профессионализм, стремление к достижению высокой эффективности производства, ответственное отношение к делу позволяют жителям Выборгского района уверенно чувствовать себя в любое время дня и ночи, а также способствуют успешному решению производственных и социальных задач.
Дмитрий Никулин и Валерий Савинов
В этот праздничный день они пожелали каждому представителю энергетического комплекса новых свершений, крепкого здоровья и семейного благополучия.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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