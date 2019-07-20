Петербуржцы возмутились состоянием станции метро "Беговая"

В Санкт-Петербурге пассажиры метрополитена сняли на видео ремонт станции метро "Беговая", которую открыли в прошлом году к Чемпионату мира по футболу. Петербуржцы возмущены тем, что станция была открыта год назад, но ей уже требуется ремонт.
А сегодня, в день, когда "VK-фест", не работает траволатор. Поток людей большой, будет ещё больше.
очевидец
Однако, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга обещали устранить данные неполадки к декабрю 2019 года. Траволаторы не работают периодически уже с начала июля. Два подъемника уже ремонтируют, а позже займутся двумя другими. На станцих ранее случались протечки.
Видео: Piter.TV
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