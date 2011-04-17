Муниципалы обсудят поправки в "Правила благоустройства" Петербурга с городскими властями

Цель проекта — обсудить предложения с представителями Комитета по градостроительству и архитектуре и услышать их мнение.

Муниципальные депутаты, специалист по вопросам урбанистики Александр Бакалов и архитектор Ксения Деева подготовили поправки к двум важным документам — Правилам благоустройства Петербурга и специальным эстетическим требованиям к внешнему виду городских объектов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Предложения возникли после обсуждений с жителями города, затронувших важные аспекты городской среды: размещение номеров домов, наружное оборудование фасадов и оформление вывесок на витринах зданий. После анализа собранных данных и формулирования предложений инициативная группа представила свои идеи общественности в стенах Дома журналистов на Невском проспекте.

Цель проекта — обсудить предложения с представителями Комитета по градостроительству и архитектуре и услышать их мнение, объяснил суть задумки один из разработчиков идей Александр Бакалов. В аппарате администрации города подтвердили, что встреча по данному вопросу запланирована на ближайшую неделю. Отдельный раздел поправок посвящён оформлению витрин. Активисты выступают за полный запрет сплошной плёнки на витринах и дверях, ограничение количества декоративных элементов и стандартизацию размеров используемых конструкций.

Разработчики уточняют, что предлагаемые изменения не распространяются на объекты исторического наследия, поэтому обсуждение направлено именно в Комитет по градостроительству и архитектуре.

Представители Комитета по охране памятников (КГИОП) уточнили, что их ведомство занимается изучением способов крепления информационных табличек на объектах культурного наследия и утверждает проекты в зонах охраны культурных ценностей.

Ещё один важный аспект поправок касается наружного инженерного оборудования — камер видеонаблюдения и электропроводки. Предлагается красить камеры в тон фасадной отделки, прятать провода в специальные короба, окрашенные в цвет стены, а также унифицировать форму и расцветку оконных рам и подоконников. Отдельное внимание уделено вопросам адресации: разработчики предлагают размещать указательные таблички на зданиях на пересечении улиц, у въезда во двор и в районах с большим скоплением пешеходов.

