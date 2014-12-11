В Петербурге 6 июля пройдут дожди, возможны грозы

А дневной температурный фон будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Петербург в понедельник, 6 июля, окажется под влиянием холодной части обширного циклонического вихря с центром над Карелией. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

По этой причине ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут дожди, местами возможна гроза. А дневной температурный фон будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе +18…+20 градусов, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер западный 4-9 м/с, вечером и при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 7 июля, тоже небольшие дожди, ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.

Фото: Piter.TV