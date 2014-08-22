Синоптик предупредил о грозе во второй половине дня в Петербурге

Ведущий специалист Центра "Фобос" рассказал о том, какой будет погода в Петербурге 12-го июня. По словам синоптика, стоит ожидать облачность и дождь. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
На погоду будет оказывать влияние циклон, который придет с северо-запада.
Облаков в небе станет больше, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня местами с грозой.
Михаил Леус, синоптик.
При этом в Петербурге будет тепло: +22...+24 градуса. При грозе может быть порывистый ветер. Давление составит 752 мм рт.ст., что ниже нормы.
Фото: Piter.TV
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