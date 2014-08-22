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Синоптик предупредил о грозе во второй половине дня в Петербурге
Сегодня, 9:06
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Синоптик предупредил о грозе во второй половине дня в Петербурге

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Днем будет до +22...+24 градусов.

Ведущий специалист Центра "Фобос" рассказал о том, какой будет погода в Петербурге 12-го июня. По словам синоптика, стоит ожидать облачность и дождь. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

На погоду будет оказывать влияние циклон, который придет с северо-запада.

Облаков в небе станет больше, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня местами с грозой.

Михаил Леус, синоптик.

При этом в Петербурге будет тепло: +22...+24 градуса. При грозе может быть порывистый ветер. Давление составит 752 мм рт.ст., что ниже нормы. 

Фото: Piter.TV

Теги: гроза, погода, синоптик
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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