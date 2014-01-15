В Ленобласти 29 ноября обещают облачную погоду и снегопад

В среду, 29 ноября, в Ленобласти похолодает и выпадет снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Днем небо закроют облака, но иногда будет выглядывать солнце. Местами выпадет снег. Температура воздуха составит -4...-9 градусов.
Ночью в большинстве районов будет снегопад. Местами подморозит до -13 градусов.
Синоптики предупредили об умеренном восточном, северо-восточном ветре. Порывы будут достигать 5-10 м/с.
На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.
Водителей призвали соблюдать осторожность и не превышать скоростной режим.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге погода стабилизируется с приходом декабря.
Фото: Pxhere
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