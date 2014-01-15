В Ленобласти 29 ноября обещают облачную погоду и снегопад

Ночью подморозит до -13 градусов.

В среду, 29 ноября, в Ленобласти похолодает и выпадет снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Днем небо закроют облака, но иногда будет выглядывать солнце. Местами выпадет снег. Температура воздуха составит -4...-9 градусов.

Ночью в большинстве районов будет снегопад. Местами подморозит до -13 градусов.

Синоптики предупредили об умеренном восточном, северо-восточном ветре. Порывы будут достигать 5-10 м/с.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Водителей призвали соблюдать осторожность и не превышать скоростной режим.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге погода стабилизируется с приходом декабря.

Фото: Pxhere