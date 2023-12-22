В Петербурге сегодня обещают жару, ливни и грозы

В городе на Неве подует ветер со скоростью 3-8 м/с.

Сегодня, 25 мая, в Петербург пришел холодный атмосферный фронт. На востоке города ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Воздух прогреется до +26 градусов. В городе на Неве подует ветер со скоростью 3-8 м/с. При грозе ожидаются порывы. В воскресенье столбики термометров покажут +24 градуса.

Напомним, что в Северной столице объявили "желтый" уровень погодной опасности. С 17 часов до 21 часа 25 мая в городе будет сильный ветер, гроза и дождь.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 25 мая ожидается до +27 градусов.

Фото: Piter.tv