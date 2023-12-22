"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге из-за ветра, грозы и дождя

В субботу ожидаются сильный ветер, гроза и дождь, также возможны ливни.

В Петербурге продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра, грозы и дождя. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного, ссылаясь на данные Росгидрометцентра.

Предупреждение о пожароопасности действует с 23:00 24 мая до 21:00 25 мая. Помимо этого, с 17:00 до 21:00 в субботу ожидаются сильный ветер, гроза и дождь, также возможны ливни. В связи с этим объявлен "желтый" уровень опасности.

Правительство Санкт-Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует проявлять пешеходам. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 25 мая ожидается до +27 градусов.

Фото: Piter.TV