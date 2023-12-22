В Ленобласти 25 мая ожидается до +27 градусов

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни, грозы.

В Ленинградской области в субботу, 25 мая, ожидается жаркая погода и постепенное увеличение облачности. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидается без существенных осадков. Во второй половине дня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни, грозы. Ветер ночью переменный слабый, днем западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, местами до +8, днём +22...+27 градусов. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днём – мало меняться.

МЧС: в Петербурге 25 мая ожидаются ливни и грозы.

Фото: Piter.tv; МЧС