Циклон принесёт прохладу в Петербург 18 июня

Температура воздуха в Петербурге +19…+21 градус.

На погоду в Северной столице 18 июня окажет влияние северо-западная периферия циклона. Облаков в небе будет много, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, что существенно ограничит дневной прогрев. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с.

В среду пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза и +20…+22 градуса.

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Фото: Piter.tv