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Облачность и небольшие осадки ожидаются в Петербурге во вторник
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Облачность и небольшие осадки ожидаются в Петербурге во вторник

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Температура составит +3…+5°, в Ленобласти +1…+6°, на востоке региона до −1°.

Во вторник, 12 ноября, синоптическую ситуацию в городе на Неве сформирует тёплый сектор далёкого циклонического вихря с центром над Баренцевым морем. Он принесет облачность и небольшие осадки (преимущественно дожди) и поспособствует потеплению, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура составит +3…+5°, в Ленобласти +1…+6°, на востоке региона до −1°. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

Атмосферное давление будет незначительно понижаться и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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