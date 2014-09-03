Облачность и небольшие осадки ожидаются в Петербурге во вторник

Температура составит +3…+5°, в Ленобласти +1…+6°, на востоке региона до −1°.

Во вторник, 12 ноября, синоптическую ситуацию в городе на Неве сформирует тёплый сектор далёкого циклонического вихря с центром над Баренцевым морем. Он принесет облачность и небольшие осадки (преимущественно дожди) и поспособствует потеплению, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура составит +3…+5°, в Ленобласти +1…+6°, на востоке региона до −1°. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

Атмосферное давление будет незначительно понижаться и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.