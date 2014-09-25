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В Петербурге на неделе температура останется в пределах -2..-5 градусов
Сегодня, 10:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на неделе температура останется в пределах -2..-5 градусов

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В Петербурге сильных снегопадов пока не ожидается, но небольшой и умеренный снег будет выпадать.

Во второй половине недели погоду в Санкт-Петербурге начнет определять циклон, который придет с Балтики. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

На этой неделе практически каждый день в Ленинградской области будет идти снег. В Петербурге сильных снегопадов пока не ожидается, но небольшой и умеренный снег будет выпадать. Температура воздуха останется в пределах -2…-5 градусов, а в отдельные ночи может понижаться и до -8…-10 градусов.  

По данным синоптика, пока высота снега в ближайших пригородах от 5 до 10 см.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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