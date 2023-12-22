В Ленобласти 8 апреля воздух прогреется до +13 градусов

В понедельник будет светить солнце.

Сегодня, 8 апреля, в Ленобласти воздух прогреется д +8...+13 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Днем синоптики обещают переменную облачность. Подует ветер со скоростью 7-12 м/с.

Во вторник воздух в Петербурге и Ленобласти прогреется до +13 градусов. Осадков не будет.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отметил, что в Ленобласти и в городе на Неве в среду может потеплеть до +16...+20 градусов. В регионах наблюдаются температурный качели.

Ранее мы писали, что в Тихвинке уровень воды опустился ниже отметки в 370 см.

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Фото: Piter.tv