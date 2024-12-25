Снег и морозы до -23 градусов ожидаются в Ленобласти 6 января

Дороги останутся скользкими из-за гололеда.

Начало недели в Ленинградской области обещает быть снежным и холодным. Синоптики прогнозируют переменную облачность с небольшим количеством осадков 6 января.

Ночь принесет слабый ветер, который будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 2-7 м/с, а днём сменится на южный ветер, усиливающийся до 5-10 м/с.

Температура ночью упадет до -17°C, местами на западе столбик термометра покажет -7°C, а на севере похолодает до -23°C. Днём воздух будет колебаться от -3 до -8°C.

Дороги останутся скользкими из-за гололеда. Давление атмосферы начнёт медленно расти.

Фото: Pxhere; МЧС