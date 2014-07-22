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Под Выборгом рыбак провалился под лёд на озере и погиб
Сегодня, 11:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Под Выборгом рыбак провалился под лёд на озере и погиб

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Спасатели в гидрокостюмах разыскали тело в озере и достали его из воды.

В Выборгском районе Ленобласти рыбак провалился под лёд и погиб. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС.

Трагедия произошла 13 апреля на Большом Кирилловском озере. Мужчина ловил рыбу на льду, который начал таять под лучами солнца. В это время он провалился в воду, выбраться самостоятельно не смог.

Спасатели в гидрокостюмах разыскали тело в озере и достали его из воды. После, используя надувной плот, они доставили тело на берег и передали сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают, что выход на лёд сейчас смертельно опасен.

Фото: ВКонтакте / Северо-Западный РПСО

Теги: лед, рыбак
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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