Под Выборгом рыбак провалился под лёд на озере и погиб

Спасатели в гидрокостюмах разыскали тело в озере и достали его из воды.

В Выборгском районе Ленобласти рыбак провалился под лёд и погиб. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС.

Трагедия произошла 13 апреля на Большом Кирилловском озере. Мужчина ловил рыбу на льду, который начал таять под лучами солнца. В это время он провалился в воду, выбраться самостоятельно не смог.

Спасатели в гидрокостюмах разыскали тело в озере и достали его из воды. После, используя надувной плот, они доставили тело на берег и передали сотрудникам полиции.

Спасатели напоминают, что выход на лёд сейчас смертельно опасен.

Фото: ВКонтакте / Северо-Западный РПСО