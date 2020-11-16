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Волк пытается стать хорошим в трейлере мультфильма "Плохие парни"

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Главные роли озвучат Михаил Башкатов и Андрей Бурковский.

Киностудия DreamWorks представила первый трейлер комедийного мультфильма "Плохие парни". Главные герои в ней – команда авантюристов, куда входят волк, змея и другие хищники. Планируется, что картина выйдет в российский прокат с 24 марта 2022 года.

В оригинальный голосовой каст мультфильма вошли Сэм Рокуэлл, Аквафина, Зази Битц, Марк Мэрон, Ричард Айоади и другие актеры. В российской озвучке главные роли исполнят Михаил Башкатов и Андрей Бурковский. 

Сегодня вышел трейлер фильма приключенческой комедии "Затерянный город" с Дэниелом Рэдклиффом, Сандрой Буллок и Брэдом Питтом.

Видео: Youtube/топКино

Теги: плохие парни
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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