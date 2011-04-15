Первая новогодняя ель появилась в Петербурге в конце октября

Искусственную красавицу с гирляндами и шарами установили у ТЦ "Сити Молл" более чем за два месяца до праздника.

Первая новогодняя ель была замечена в Санкт-Петербурге в конце октября, более чем за два месяца до наступления праздников. Как сообщает "Петербургский дневник", искусственное дерево с гирляндами, золотыми и красными шарами появилось у торгового центра "Сити Молл" в Приморском районе.

Украшение установили со стороны станции метро "Пионерская". По данным городских пабликов, праздничный марафон открыла сеть магазинов "Перекрёсток" — наряженная елочка появилась у супермаркета на Коломяжском проспекте. А жители отмечают, что на Парашютной улице сетевой магазин установил новогоднее украшение ещ на два дня раньше.

Отметим, что городские власти уже начали подготовку к праздникам. Согласно документам на портале госзакупок, главную ель на Дворцовой площади высотой 20 метров украсят в ретро-стиле 1950-60-х годов с игрушками "Флажок", "Снеговик", "Лошадка" и другими ностальгическими украшениями. Рядом установят световые фигуры животных, а ограждения декорируют изображениями домиков и городских достопримечательностей.

Фото: Telegram / Петербург 1703