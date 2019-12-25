Савельев спрогнозировал переход около половины авиапассажиров маршрута "Москва-Петербург" на ВСМ

Рассуждая о вероятных последствиях, чиновник напомнил о запуске поезда "Сапсан", который изначально также рассматривался как потенциальный конкурент авиации, однако авиация сумела удержать своё положение.

Вице-премьер России Виталий Савельев поделился своим мнением на тему будущего авиационного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом после ввода в эксплуатацию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Свои мысли он выразил на площадке форума "Транспорт России".

По оценке Савельева, полного прекращения авиарейсов между двумя столицами ожидать не стоит. Приблизительно половина сегодняшних авиапассажиров может переключиться на использование высокоскоростных поездов.

Рассуждая о вероятных последствиях, чиновник напомнил о запуске поезда "Сапсан", который изначально также рассматривался как потенциальный конкурент авиации, однако авиация сумела удержать своё положение.

Мы это проходили, когда "Сапсан" РЖД внедряли. Конечно, сохранится, но мы оцениваем, что потеря будет примерно около половины пассажиропотока, который перейдёт на ВСМ. Виталий Савельев, вице-премьер РФ

Ранее мы сообщили о том, что строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург идёт по графику и без задержек.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"