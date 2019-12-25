В Петербурге осудят многомиллионного должника, решившего убить своего займодателя

Злоумышленник решил не возвращать мужчине его 44 млн рублей.

В Петербурге осудят 59-летнего местного жителя, обвиняемого в организации приготовления к убийству по найму. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Следствие полагает, что с октября 2019 года по январь 2020 года мужчина, не захотевший возвращать своему знакомому долг в 44 миллиона рублей и 84 тысячи евро, решил организовать его убийство. За это злоумышленник обещал вознаграждение, однако преступный план петербуржца стал известен правоохранителям, конспирированный сотрудник которых выступил в роли исполнителя. Так, в минувшем январе обвиняемый передал подложному исполнителю аванс в 200 тысяч рублей и информацию о потенциальной жертве. В марте, полагая, что убийство уже выполнено, злоумышленник передал еще полмиллиона рублей и сразу же был задержан.

Уголовное дело рассмотрят в Приморском районном суде.

Ранее мы писали, что жителя Петергофа объявили в федеральный розыск из-за неуплаты алиментов.

Фото: Piter.TV