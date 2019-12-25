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Оксана Дмитриева возглавит самую крупную региональную группу на выборах
Сегодня, 11:51
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Оксана Дмитриева возглавит самую крупную региональную группу на выборах

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Сегодня партия проводит съезд в Москве.

Самую крупную региональную группу Санкт-Петербург - Северо-Запад  на выборах в Госдуму от "Партии Роста" возглавит Оксана Дмитриева. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале 7-го июля.

Северо-Запад включает в себя Петербург, Ленобласть, Новгородскую область, Вологодскую область, Архангельскую и еще 6 регионов. В тройку региональной группы вошли действующие депутаты Сергей Трохманенко и Алексей Ковалев. 

По словам Оксаны Дмитриевой, в Петербурге партия рассчитывает набрать 12-15% голосов. Депутат будет выдвигаться от 217 округа. В него входят Фрунзенский и Колпинский районы. 

Всего в Петербурге на выборы партия решила выдвинуть кандидатов по 7 одномандатным округам. 

Председатель Партии Борис Титов возглавил список в Москве. 

Напомним, единый день голосования состоится 19 сентября. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: выборы, оксана дмитриева, партия роста
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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