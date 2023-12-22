Парк Авиаторов в Московском районе стал лауреатом премии "Парки России"

Его создали на месте бывшего Корпусного аэродрома, который находился там в 20-е годы прошлого века.

Петербургский парк Авиаторов, находящийся в Московском районе, стал лауреатом премии "Парки России". Церемония награждения победителей состоялась в Москве. На конкурс подали более 500 заявок по 24 номинациям, рассказали в пресс-службе Смольного 4 апреля.

Парк Авиаторов стал лауреатом премии в категории "Парк года. Крупнейшие города".

Уверен, этот успех и признание профессионального сообщества станет стимулом для новых проектов и свершений. Мы продолжим работать над созданием лучших в стране пространств для активного и семейного отдыха. Сделаем их комфортными для всех поколений петербуржцев и гостей города. Губернатор Петербурга

Парк Авиаторов заработал в 1966 году. Его создали на месте бывшего Корпусного аэродрома, который находился там в 20-е годы прошлого века.

В 2023 году завершилось благоустройство парка, в рамках которого создали места отдыха для детей, подростков и людей "серебряного" возраста. Высадили 900 деревьев и 8 тыс. кустарников, обустроили пруд.

Всероссийская парковая премия "Парки России" – совместный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Ассоциации парков страны, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Ранее на Piter.TV: "Парк северных животных" откроют под Петербургом.

Фото: ВКонтакте / Московский район Санкт-Петербурга