В Красноозерном открыли благоустроенный сквер

Центральным элементом пространства стал светящийся фонтан.

В деревне Красноозерное Ленинградской области открыли новый благоустроенный сквер. Центральным элементом пространства стал светящийся фонтан, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Были установлены диваны-качели и скамейки, посажены деревья и декоративные кустарники, цветы, а также постелили газон. Специалисты уложили более 600 квадратных метров плитки, смонтировали освещение и видеонаблюдение.

По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" и другим программам в этом году благоустроили 47 общественных пространств и 35 дворов.

Ранее мы рассказывали о том, что еще один двор благоустроили на улице Костылева в Ломоносове. Здесь появилась зона и для игр, и для спорта, и для спокойного отдыха.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко