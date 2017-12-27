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Владимир Путин назначил главой Санкт-Петербургского городского суда Алексея Лакова
Вчера, 17:16
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Butenko
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Владимир Путин назначил главой Санкт-Петербургского городского суда Алексея Лакова

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Алексей Лаков сменил Валентину Епифанову на посту председателя Санкт-Петербургского городского суда.

С 20 января Санкт-Петербургский городской суд возглавит Алексей Лаков. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин еще 1 января 2018 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ранее эту должность занимала Валентина Епифанова.

Алексей Лаков является выпускником юридического факультета СПбГУ, его стаж работы юристом превышает 27 лет. Петербуржец начинал карьеру как секретарь судебного заседания. В 2000 году он был назначен на должность судьи Невского районного суда. С 2015 года Алексей Лаков работал заместителем председателя Санкт-Петербургского городского суда. В должности заместителя председателя юрист курировал работу апелляционной инстанции по уголовным делам.
 
Фото: Piter.TV
Теги: алексей лаков , новости спб , председатель суда , санкт петербургский городской суд
Категории: Новости СПб

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