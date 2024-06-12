  1. Главная
РЖД перечислили 8,3 млрд рублей налогов в бюджет Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 9:30
Наиболее крупная сумма поступила в бюджет Северной столицы.

За первые 10 месяцев нынешнего года компания ОАО "Российские железные дороги" перевела в региональные бюджеты северо-западных территорий суммарно 14,4 млрд рублей налоговых платежей. Эти данные представлены пресс-службой Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Наиболее крупные суммы поступили в бюджет Санкт-Петербурга — 4 млрд рублей и Ленинградской области — 4,3 млрд рублей.

Кроме того, в период с января по октябрь 2025 года регионам Северо-Западного федерального округа поступили следующие налоговые выплаты: Республике Карелия — 1,9 млрд рублей, Мурманской области — 1,3 млрд рублей, Тверской области — более 1,4 млрд рублей, Псковской области — 713 млн рублей, Новгородской области — 800 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что с января "Ласточки" перевезли более 400 тыс. пассажиров по маршруту Петербург-Петрозаводск.

Фото: Пресс-служба АО "СЗППК"

