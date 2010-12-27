Найденная в Петербурге "избитая" девочка рассказала про свои травмы

Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге сообщил дополнительную информацию о шестилетней девочке, которую нашли "избитой" накануне.

Стали известны подробности инцидента с шестилетней девочкой, которая накануне поступила в Центр медицинской и социальной реабилитации с гематомами на теле. Специалисты боялись, что девочку избивали. Уполномоченный по правам ребенка пролила свет на эту историю.

Девочку заметила сотрудница детского сада во Фрунзенском районе. Она увидела мужчину с младенцем на руках, который ругал юную жительницу Ленобласти. Увидев женщину, мужчина на повышенных тонах объяснил, что на руках он держит своего ребенка и показал паспорт. Также он заметил, что "никакого отношения" к девочке не имеет. Воспитательница предложила пройтись до полиции, чтобы разъяснить ситуацию там.

Позже удалось узнать, что мужчина является девочке дядей. Его сестра попросила взять малышку на лето.

"Однако отношения дяди и племянницы не всегда складывались гладко и периодически выливались в конфликты, свидетелем одного из которых стала воспитательница", - передают в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка.

Полиция решила передать девочку органам опеки. Малышку отвезли в Центр реабилитации для обследования. Там она рассказала, что зафиксированные синяки получила прыгая с кровати. Ничего о жестоком к ней обращении она не упоминала. Однако и возвращаться к родственникам не захотела.

Органы опеки ищут мать ребенка. Она пока не выходит на связь. Также известно, что у малышки есть бабушка. Рассматривается вопрос о передаче ребенка родственникам.