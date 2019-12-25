Мгинский десант: как пенсионеры из Ленобласти помогают ветеранам

Некоммерческая организация из Мги, которой руководит Ираида Мартынова, выиграла грант губернатора ЛО на предстоящий сезон. Ура! Работа велась и раньше, но теперь будет ещё больше экскурсий, поездок, интересных встреч.

Название нового проекта "Душа твердит – не падать духом". Это строчка из стихотворения популярной во Мге поэтессы Анастасии Везо.

Рекомендовано теперь привлекать к деятельности не только пенсионеров 60+, но и более молодых людей, школьников. А пока группа членов НКО, воодушевлённая поддержкой, проявила "инициативу снизу": решила навестить ветеранов Великой Отечественной и Советско-японской войн – отвезти им в овощи и цветы, выращенные на мгинской земле.

Поездки эти состоялись во многом благодаря новому участнику организации Эркину Умурзакову (для друзей просто Эрик). Именно он на своём автомобиле отвёз в Кировск и назад поэтессу Анастасию Везо и мгинчанку Наталью Васильеву, которая пишет очень интересную прозу для детей и взрослых. А также цветы и обильные плоды сада и огорода 88-летней Анастасии Михайловны.

Лидия, жена Эрика, оставалась дома с трёхлетней дочкой Миланой. Но в сборах участвовали и они. Рассудительная малышка потребовала хозяйственное мыло и намывала кабачок: он же грязный, на земле лежал, нельзя дедушке-ветерану преподнести в таком виде!

Сначала приехали к Алексею Минаеву, 97-летнему участнику войны с Японией, полковнику медицинской службы в отставке. Но здесь ждал сюрприз: дверь никто не открыл, а на звонки по телефону Алексей Васильевич не отвечал. При этом слышно было, как в квартире звонит телефон! Анастасия Михайловна набрала 112 и объяснила ситуацию: человек пожилой, только из госпиталя, что делать? Сотрудники МЧС предложили приехать и вскрыть дверь. Но в результате было решено подождать немного…

Поехали к Георгию Лончакову, столетнему ветерану ВОВ, гвардейскому лётчику. Биография Георгия Александровича поражает: он и в самолёте горел, и из плена бежал, а число сбитых им в бою самолётов впечатляет… Но оказалось, он в санатории – здесь же, в Кировске. Поехали туда, а именно в Комплексный центр социального обслуживания населения. Георгий Александрович в силу возраста и здоровья практически лежит в постели, но гостям и цветам очень обрадовался. С Анастасией Везо его связывает особая дружба: она хабаровчанка, а он родился и вырос вблизи Хабаровска. Воодушевлённый визитом, ветеран сначала встал на ноги, а потом даже вышел на улицу проводить посетителей. И посоветовал ещё раз позвонить Минаеву. И тот ответил!

Снова поехали к Алексею Васильевичу. Оказывается, он был в церкви на службе. А поскольку сотовыми телефонами пользоваться в храме нельзя, то он и оставил "трубку" дома…

Устали, но через несколько дней Анастасия Везо и Эркин поехали в Кировск с повторным визитом по тем же адресам. Ведь в саду и огороде ещё много чего выросло!

Ростислав Переверзев,

фото Эркина Умурзакова