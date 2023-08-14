Команда Комстроя была награждена за победу в соревнованиях по волейболу и за 2 место в соревнованиях по "Пляжным играм".

На выходных на Дворцовой площади состоялось мероприятие "Спорт улиц", приуроченное к Всероссийскому дню физкультурника. Прямо в центре Северной столицы выросли рампы для скейта, баскетбольные площадки, татами для самбо, поля для мини-гольфа и других видов спорта.

Заслуженные спортсмены, мастера спорта и тренеры провели показательные выступления, а также мастер-классы для всех желающих. В рамках фестиваля прошли награждения победителей состязаний Лиги корпоративного спорта в дивизионе "Органы государственной власти Санкт-Петербурга". Команда Комстроя была награждена за победу в соревнованиях по волейболу и за 2 место в соревнованиях по "Пляжным играм", сообщил портал "Строительный Петербург".

Цель мероприятия – привлечь жителей Санкт-Петербурга к активному отдыху и здоровому образу жизни.

Видео: портал "Строительный Петербург"