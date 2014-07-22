Лабораторию для животных открыли в Петербурге

Лаборатория расположилась на улице Днепропетровской.

Медицинская компания "Инвитро", работающая на московском рынке лабораторных анализов для животных восемь лет, расширила свою деятельность, открыв первую лабораторию под брендом Vet Union в Петербурге. Эксперты поделились с РБК Петербург своим мнением о перспективах данного проекта.

Лаборатория расположилась на улице Днепропетровской. По информации от компании, она будет функционировать в формате экспресс-лаборатории, предоставляя результаты анализов в течение двенадцати часов. Планируется, что здесь будут проводиться стандартные общеклинические исследования и биохимический анализ для петербургских ветеринарных клиник. Гендиректор Vet Union Сандро Рухаи объяснил, что сроки получения результатов сократятся благодаря тому, что компании не потребуется отправлять биоматериалы в Москву, где находится основная лаборатория.

Представители ветеринарного сообщества сомневаются в том, что услуга экспресс-анализа будет популярна в Петербурге. Владелец сети ветеринарных центров Алексей Базылевский отметил, что большинство клиник имеют собственные лаборатории или экспресс-анализаторы для проведения срочных исследований.

Фото: Telegram / Vet Union - для врачей