Куда сходить в Петербурге в выходные 3 и 4 февраля: топ мероприятий в Санкт-Петербурге

В выходные Вы сможете посетить выставку ручного творчества, прогуляться по Петербургу, познакомиться с новыми разработками в сфере медиаискусства, увидеть чудо-творения из настоящего льда и многое другое.

Ярмарка ручного творчества "Авторские штучки"

На ярмарке мастера удивят вас своими авторскими игрушками и предметами интерьера, сувенирами, серебряными украшениями с натуральными камнями, вазами, расписными керамических кружек и многое другое. Также на выставке будут проходить мастер-классы.

Где: проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 3 и 4 февраля, с 11.00 до 18.00



Билеты: 150 рублей; пенсионерам и студентам - 70; детям до 18 лет и инвалидам - бесплатно

Пешеходная экскурсия "Пушкинская-10“ и Музей звука"

За 1,5 часа вы окунётесь в историю советского нонконформизма, изучите ведущие направления современного искусства и соприкоснётесь с закулисьем галерейной жизни.

Где: Пушкинский сквер

Когда: 3 февраля, с 16.00 до 17.30

Билеты: 600 рублей

Международный фестиваль медиаискусства "Киберфест"

"Киберфест" — это крупный международный фестиваль медиаискусства, который был основан в 2007 году в Петербурге группой независимых художников и кураторов. Его задача — "исследование возможностей взаимодействия искусства и высоких технологий, знакомство широкой публики с мировыми достижениями в области робототехники"

Где: переулок Соляной, 13-15

Когда: с 3 по 12 февраля, с 12.00 до 20.00

Билеты: до 300 рублей

Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy

Встречать последний месяц зима можно на территории Петропавловской крепости на фестивале ледовых скульптур. Если Вы ещё не видели эти чудо-творения, то советуем взять с собой детей и друзей, и дружной компанией отправиться получать эстетическое удовольствие от фигур, общий вес которых составляет 180 тонн!

Где: Петропавловская крепость, 3

Когда: 3 - 5 февраля, с 10.00 до 22.00

Билеты: 350 рублей - детский и льготный; 450 - взрослый

Фестиваль "Фотограф и слово"

Библиотека имени Климента Аркадьевича Тимирязева организует фестиваль «Фотограф и слово». Гости могут посмотреть выступление фотографов и поэтов, которые в своих мастер-классах расскажут о том, как создаются фотографии и пишутся книги, а также о том, что связывает фотографии и слова.



Где: улица Шкапина, 6

Когда: с 3 до 10 февраля, с 9.00 до 20.00

Билеты: бесплатно

Фото: открытые источники

Видео: ICE Fantasy