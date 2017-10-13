Куда сходить в Петербурге 8 февраля: топ мероприятий в Санкт-Петербурге

8 февраля в Петербурге можно провести в Петропавловской крепости, узнав о быте прошлых столейтий, услышать хиты группы "Король и Шут" и в то же время лицезреть рок-оперу и благодаря пешей прогулке с гидом узнать больше о родном городе.

Экспозиция "Улица времени"

Экспозиция подойдёт для посещения с детьми. Она представляет собой импровизированную улицу, на которой размещены дома из трех столетий.Посетители экспозиции узнают всё о быте каждого века. Здесь представлено всё, что как-либо касалось жизни людей. Одежда, чем и из чего её шили, коммунальные удобства, как и из чего строили дома, где любили отдыхать.

Где: Петропавловская крепость, 3

Когда: пн, чт–вс 11:00–18:00; пн 11:00–17:00

Билеты: от 40 рублей

Рок-мюзикл Todd

Созданный когда-то рок-мюзикл музыкантами рок-группы "Король и Шут" отмечает свой пятилетний юбилей показом в Петербурге. Сам из себя мюзикл представляет мрачную лондонскую легенду XIX века о жестоком цирюльнике Суинни Тодде, которая и вдохновила лидера группа "Король и Шут" Михаила Горшенёва на создание зонг-оперы – драматического действа, в котором традиции брехтовского театра соединяются с эстетикой панка.

Где: Лиговский проспект, 6

Когда: 8 февраля, 19.00

Билеты: от 1000 рублей

Мистический Васильевский остров

Прогулка по родному городу не помеха. Поэтому советуем Вам довериться опытному гиду и узнать много легенд и интересных историй о загадочных местах Санкт-Петербурга. Вы ощутите атмосферу дворов духов, пройдете по самой узкой улице, увидите дракона и светящуюся арку, а также сможете загадать желания.

Где: м. Василеостровская у памятника Конке

Когда: 8 февраля, 14.00



Билеты: 900 рублей, 8 (812) 407-36-52

Выставка "Кафе "Лемитц"

Выставка субъективной фотографии Андерса Петерсена. Здесь посетители через фотографии узнают о баре, который существовал в 1960-е годы в Гамбурге в окрестностях известной увеселительной улицы Репербан. Это было пристанище ночных гуляк и портовых рабочих, моряков и перекупщиков, работниц и посетителей квартала красных фонарей. Андерсу Петерсену было всего 18 лет, когда он первый раз окунулся в атмосферу района Санкт Паули, центра ночной жизни Гамбурга. И спустя несколько лет Андерс вновь возвращается туда и делает фотографии, которые позже становятся самыми популярными в "классике субъективной фотографии".

Где: улица Большая Морская, 35

Когда: 8 февраля, 11.00

Билеты: 150 рублей

Фото: музей истории Петербурга; сайт "TODD"; Piter.TV; РОСФОТО

Видео: YouTube / Константин Грачёв