Стало известно, какие авианаправления петербуржцы выбирали чаще всего в 2025 году

Сервис бронирования авиабилетов "Авиасейлс" провел анализ путешествий жителей Петербурга в 2025 году. Большинство рейсов приходилось на внутрироссийские направления: 74% забронированных билетов приобретены именно на рейсы внутри страны. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Международные путешествия составляли 26% от общего числа поездок, при этом доля зарубежных направлений увеличилась на целых 15% по сравнению с предыдущим периодом. Петербуржцы успели посетить 144 разные страны мира.

В сумме пассажиры из Санкт-Петербурга потратили на авиаперелёты в 2025 году 281,5 миллиона часов полёта, преодолели расстояние в 2,7 миллиарда километров и перевезли багаж общим весом около 6,6 миллиона килограммов.

Чаще всего петербуржцы выбирали поездку в Москву, куда пришлось 22% заказов билетов, средняя продолжительность пребывания составляла два дня. Второе место занял Калининград (10%, 4 дня), третье — Адлер (7%, одна неделя). Затем расположились следующие пункты назначения: Казань, Уфа, Самара, Екатеринбург, Махачкала, Минеральные Воды и Мурманск.

Самые динамичные российские направления текущего года: Пермь, Ульяновск, Киров, Калининград и Нижний Новгород.

В международной категории наиболее стремительно развивающимися странами стали Франция (+60%), Япония (+42%), Молдова (+40%) и Вьетнам (+33%).

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)