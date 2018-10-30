Крым. Ялта. Апрель - следим за фестивалем "Спортивная краса 2019" и выборжанкой Юлией Вересковой

Крым — это орден на груди планеты Земля! (Пабло Неруда)

В Ялте стартовал первый международный конкурс "Спортивная краса 2019". В крымский город съехались участницы конкурса из Европы, Азии, Российской Федерации. Среди претенденток на звание лучшей из лучших и наша Выборгская красавица Юлия Верескова. Сопровождает Юлию в поездке исполнительный директор Общественного объединения "Фаворит — Выборг", Михаил Макаров, съемочная группа "Питер ТВ" и пресс-служба ОО "Фаворит — Выборг".

Непосредственно финал конкурса пройдет 05 и 06 апреля, а пока девушки знакомятся с достопримечательностями Крыма, наслаждаются хорошей, для нас уже практически летней погодой, репетируют. Группа участниц посетила Ливадийский и Воронцовский дворцы, город Севастополь, провела фотосессию на центральной набережной Ялты.

Пока девушки знакомятся с Крымом, съемочная группа взяла пообщалась с жителями города Ялты. Практически все люди сказали, что за последнее время в городе наблюдается заметный прогресс. Строится новое и реконструируется старое, почти как у нас в Выборге. Только не так быстро. Потихоньку в Ялте благоустраиваются парки, скверы, строятся новые жилые комплексы, отели и пансионаты.

До своего прибытия в Крым, съемочной группе посчастливилось проехать от Выборга до Ялты на машине. Пока не пройдешь такой путь, слова "велика Россия", всего лишь слова. В Ростовской области лежал снег, а на золотых пляжах Анапы сияло солнце и температура воздуха приближалась к отметке 20 градусов. Но самое интересное ждало нас дальше. 95 километров от Анапы и под колесами прекрасный асфальт величественного Крымского моста. Практически сразу после моста навстречу нашему автобусу проследовала колонна российской бронетехники в сопровождении двух новейших вертолетов "Черная акула". Надо сказать, что дороги в Крыму неплохие и ехать было достаточно приятно. Очень много дорог строится, и уже построено. В этом мы увидели подтверждение слов горожан.

Хотя дни у съемочной группы расписаны, но мы найдем возможность подняться на гору Ай-Петри и развернуть на ней наш фаворитовский флаг.

Видео: Piter.TV