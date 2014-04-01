Игорь Креславский получил благодарность от Минстроя РФ

Глава Комитета по строительству Игорь Креславский получил благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Награды Минстроя удостоились представители строительного комплекса, которым удалось добиться высоких производственных достижений.

Помимо Креславского благодарностью отметили сотрудников ООО "Лентехстрой" — гендиректора Анатолия Вебера и заместителя гендиректора Евгения Папкова, а также начальника Управления строительства объектов здравоохранения и культуры СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" Мурада Исмайлова.

Первый заместитель управляющего по строительству СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" Андрей Полевой получил Знак "Почетный строитель России".

Фото: ВКонтакте / Игорь Креславский