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Игорь Креславский получил благодарность от Минстроя РФ
Сегодня, 16:26
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Игорь Креславский получил благодарность от Минстроя РФ

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Глава Комитета по строительству Игорь Креславский получил благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Награды Минстроя удостоились представители строительного комплекса, которым удалось добиться высоких производственных достижений.

Помимо Креславского благодарностью отметили сотрудников ООО "Лентехстрой" — гендиректора Анатолия Вебера и заместителя гендиректора Евгения Папкова, а также начальника Управления строительства объектов здравоохранения и культуры СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" Мурада Исмайлова. 

Первый заместитель управляющего по строительству СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" Андрей Полевой получил Знак "Почетный строитель России". 

Фото: ВКонтакте / Игорь Креславский

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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