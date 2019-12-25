Креативный кластер "Просцениум" откроют на улице Демьяна Бедного

Особенность проекта заключается в сочетании классического театра с инновационными цифровыми решениями.

Петербург реализует амбициозный проект по развитию современной культурной инфраструктуры. Одно из знаковых мест в этом направлении — креативный центр "Просцениум", который появится в Калининском районе по адресу: улица Демьяна Бедного, д. 26, корпус 1.

Глава местной администрации Михаил Асташкевич сообщил, что реконструкция объекта идёт полным ходом. Уже выполнена замена крыши площадью 598 квадратных метров и демонтаж устаревших конструкций. Сейчас рабочие занимаются монтажом современных инженерных коммуникаций и строительством новых стен для будущих учебных классов, гримёрных комнат и студий.

Особенность проекта заключается в сочетании классического театра с инновационными цифровыми решениями. Центр будет включать театральную студию для новичков-актеров, режиссёров и авторов пьес, школу телевизионных профессий с занятиями по тележурналистике, видеосъёмке и операторскому искусству, а также специализированные площадки для совершенствования мастерства в актёрстве и сценическом искусстве.

ъ

Центр планирует предложить горожанам до 30 творческих студий, организовать проведение около 180 мероприятий в год и привлекать до 1800 посетителей ежемесячно.

Главным преимуществом центра станет доступность для местных жителей: "Просцениум" станет единственным подобного формата учреждением на севере Калининского района, позволяя населению заниматься творчеством в комфортных и современно оборудованных помещениях.

Официальное открытие обновлённого культурного пространства состоится в следующем году после окончания реконструкции и оснащения необходимым оборудованием.

Фото: Telegram / Михаил Асташкевич