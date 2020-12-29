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В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3010 человек
Сегодня, 12:55
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В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3010 человек

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Количество зарегистрированных смертей за сутки достигло 50.

За последние сутки в России подтвердили 22 851 новый случай COVID-19 в 83 регионах страны, в том числе 11,3% случаев (2 589 человек) – без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3010 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 216.

По всей России за последние сутки подтверждена смерть 456 пациентов. В Петербурге — 50 новых смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц Петербурга выписали по выздоровлению 24 080 пациентов. В городе выписаны по выздоровлению 2685 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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