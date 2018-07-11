Минстрой хочет разработать концепцию градостроительной политики в агломерациях

На данный момент в России 40 агломераций.

Накануне представители профильных ведомств и организаций провели круглый стол, чтобы обсудить Концепцию формирования системы документов. Ожидается, что именно она и будет определять единую градостроительную политику в агломерациях, пишет портал "Строительный Петербург".

По словам заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, эффективная градостроительная политика становится мощным стимулом для роста экономики и даёт позитивные эффекты во всех аспектах жизни региона. На данный момент перед экспертами стоит цель определить, какие изменения в законодательство стоит внести и какую систему документов сформировать.

По итогам дискуссии участники договорились совместно работать над законодательными изменениями, которые могут быть внесены уже в ближайшее время.

Как отметила Дина Саттарова, модератор круглого стола и директор ФАУ "Единый институт пространственного планирования РФ", предложения по изменению в законодательство будут согласовывать с экспертным сообществом.

Фото: Минстрой РФ