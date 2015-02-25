Вознесенский и Подьяческий мосты обновили к Новому году

Специалисты обновили лакокрасочное покрытие карнизов, металлических балок пролетов, торшеров и перильного ограждения.

Вознесенский и Подьяческий мосты через канал Грибоедова встречают Новый год с обновлённым оформлением, сообщили сегодня в пресс-службе петербургского "Мостотреста".

На мостах завершился ремонт, который был необходим из-за многочисленных коррозионных повреждений металлических элементов. Специалисты обновили лакокрасочное покрытие карнизов, металлических балок пролетов, торшеров и перильного ограждения.

Как отмечается, на конструкциях устранили очаги локальной коррозии, провели их очистку, а затем заново покрасили и нанесли защитное финишное покрытие. Ремонт мостов начался в июле и занял чуть больше пяти месяцев.

Особое внимание уделили обелискам с фонарями Подьяческого моста – они являются объектами культурного наследия. Все гранитные элементы обелисков были очищены от пыли и грязи, трещины и сколы заделаны, а навершия обелисков и декоративные элементы светильников и кронштейнов заново позолочены.

Фото: Telegram / Мосты Петербурга