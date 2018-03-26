Режиссер "Каникул президента": все боялись, а я взял и снял

С 29 марта в кинопрокате стартовала дебютная комедия режиссера Ильи Шерстобита "Каникулы президента". Команда Piter.tv пообщалась с режиссером и узнала о съемочном процессе и творческой задумке автора.

В российский кинопрокат вышла картина режиссера Ильи Шерстобитова "Каникулы президента". Поколонники его творчества знают, что мастер специализируется на выпуске авторских короткометражек, но на этот раз решил замахнуться на полный метр. Главным героем повестовавания стал не кто-нибудь,а ... призидент страны.

Это же странно, взять нашего действующего президента и поместить его в какие-то реальные условия. Мне интересно рассмотреть эту гипотетическую историю. С моей точки зрения, это не чистая комедия. Это история о нашей стране, и смешная, и грустная одновременно Илья Шерстобитов, режиссер

Режиссер рассказал, что идею он позаимствовал у фабулы "Принца и нищего". Однако, Илья Замахнулся на тему, которую многие боялись не только снимать, но и вообще озвучивать возможность такой идеи. Комедийный проект, основанный на личности главы государства - априори станет спорным и обсуждаемым. Однако, неординарное предложение Шерстобитова все-таки нашло отклик у кинделов.

Просто все боялись, а я взял - и сделал. В коммерческих структурах люди спрашивали: "ой, а разве можно?" Сначала эти серьезные люди сидели довольные собой, а потом через некоторое время бледнели, когда мы им сообщили, что фильм уже готов. "Вы понимаете, мы хотим вернуть время назад, чтобы наша встреча не состоялась", - говорили они. Это было так странно для меня Илья Шерстобитов, режиссер

Вопреки нападкам со стороны как правых, так и левых, режиссер не ставил перед собой задачу высмеять или наоборот, превознести личность президента. Илья Шерстобитов считает, что история прежде всего - о России, о стране, в котором грустные и веселые моменты идут неразрывно друг от друга.

Впоследствие упреки вылились в массовую истерию. Изначально картина должна была выйти в широкий прокат 18 января. Но из-за большого потока негатива дату пришлось перенести на более поздний период. Некоторые грозили подачей иска в суд за то, что создатели "Каникул президента" нарушили закон о выборах и своим фильмом поддерживают предвыборную программу Путина. Режиссер решил не обращать внимание на обвинения и назначил новый срок кинопроката - на 29 марта.

Корреспондент Piter.tv поинтересовался у Ильи Шерстобитова, было ли какое-то дваление наа него во время съемочного процесса со стороны органов власти. Спикер ответил однозначно: нет.

Мы все очень гиперболизируем контроль. Зачастую, мы его сами себе придумываем и носимся с ним. Я же стараюсь всегда правильно формулировать правильно. Если мы не нарушаем законодательство Российской Федерации, находимся в правовом поле, не наносим никому оскорблений - кто нам может запретить? Илья Шерстобитов, режиссер

Режиссер добавил, что все-таки контакт с представителями Правительства у него был. По его словам, его попросили показать отрывки из снятого материала еще до момента начала монтажа. Илья согласился, однако, добавив, что ему не указывали что и как делать в его картине.