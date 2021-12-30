Кардиолог рассказал, как защитить сердце в условиях потока негатива

Специалист отметил, что эмоции могут привести даже к смерти человека.

Нарушение ритма сердца связано с физической и эмоциональной нагрузками. В большей степени – именно эмоциональной. По словам руководителя отдела аритмологии научно-клинического и образовательного центра "Кардиология" СПбГУ Юрия Шубика, эмоции могут привести даже к смерти человека. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" специалист отметил, что сердце, особенно в условиях потока негативных новостей, нужно уметь защищать.

В пример Юрий Шубик привел ситуацию с академиком Сахаровым, который скончался из-за внезапной сердечной смерти от горя. Это было после заседания, когда Горбачев особо язвительно высказывал Сахарову, которому в свою очередь не дали слова. Дома он отправился в кабинет для подготовки ответа. Однако через час жена нашла супруга мертвым.

В такой ситуации эксперт рекомендовал изменить отношение к проблеме. Если это не получается, нужно обратиться за помощью к специалисту. Также можно попробовать переключиться на любимое дело.

Юрий Шубик напомнил, что на сегодняшний день главной причиной смертности являются сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте – онкология.

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