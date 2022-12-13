Задержан подозреваемый, который до смерти избил мужчину у клуба в Гатчине

Мужчина от полученных травм скончался через месяц после инцидента.

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в смертельном избиении мужчины возле развлекательного заведения в Гатчине. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 22 февраля поступило сообщение о конфликте между 41-летним гражданином и представителями развлекательного заведения на улице Красной. На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции, который пресек противоправное действие.

На следующий день в полицию из медучреждения поступило сообщение о госпитализации пострадавшего мужчины. От супруги потерпевшего было принято заявление и начато расследование.

Уже 20 марта появилась информация о том, что пострадавший мужчины скончался. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным СМИ, погибший был участником СВО.

По подозрению в причинении смертельных травм потерпевшему задержан 36-летний житель Петербурга. Он передан в следственные органы для проведения процессуальных действий. Клуб, около которого произошла драка, временно закрыт.

Фото: Piter.tv