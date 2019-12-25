Гендиректор "Ямал-Медиа" поделился секретами продвижения компании на московском форуме

Генеральный директор "Ямал-Медиа" Сергей Добрынин выступил на московском форуме Национальной ассоциации телерадиовещателей, в ходе которого рассказал, как СМИ продвигать в социальных сетях, пишет "Ямал-Медиа".
За год Добрынин смог реструктуризировать холдинг и сохранить бренды — телевидение, радио, газеты, журналы и информационное агентство объединились в "Ямал-Медиа". Успех кроется в том числе в прорывном контенте в соцсетях.
Любой аудитории интересен аудиовизуальный контент. Смотреть, читать — это все сложно, а вот просто включить и посмотреть видео всегда приятней. Поэтому растет Instagram, TikTok и одной из наших точек роста является YouTube.
Сергей Добрынин, генеральный директор "Ямал-Медиа"
Сегодня "Ямал-Медиа" входит в топ-10 региональных каналов в России по количеству подписчиков в социальных сетях. С начала года соцсети холдинга выросли на 30 тысяч пользователей.
Главную ставку мы делаем на рост нашего Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассников". Здорово, что соцсети есть не только у телеканала, но и у других наших СМИ — и у "Красного Севера", и у "Север-Пресса". Мы будем продолжать их развивать.
Сергей Добрынин
Однако на достигнутом компания останавливаться не собирается. В следующем году холдинг намерен войти в пятерку региональных каналов в России по количеству подписчиков в соцсетях.
Ранее мы писали, что ямальский DJ Kefrod выступил в Харбейской долине.
Фото: yamal-media.ru
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