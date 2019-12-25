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Гендиректор "Ямал-Медиа" поделился секретами продвижения компании на московском форуме
Сегодня, 15:21
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Гендиректор "Ямал-Медиа" поделился секретами продвижения компании на московском форуме

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Сегодня "Ямал-Медиа" входит в топ-10 региональных каналов в России по количеству подписчиков в социальных сетях.

Генеральный директор "Ямал-Медиа" Сергей Добрынин выступил на московском форуме Национальной ассоциации телерадиовещателей, в ходе которого рассказал, как СМИ продвигать в социальных сетях, пишет "Ямал-Медиа"

За год Добрынин смог реструктуризировать холдинг и сохранить бренды — телевидение, радио, газеты, журналы и информационное агентство объединились в "Ямал-Медиа". Успех кроется в том числе в прорывном контенте в соцсетях. 

Любой аудитории интересен аудиовизуальный контент. Смотреть, читать — это все сложно, а вот просто включить и посмотреть видео всегда приятней. Поэтому растет Instagram, TikTok и одной из наших точек роста является YouTube.

Сергей Добрынин, генеральный директор "Ямал-Медиа"

Сегодня "Ямал-Медиа" входит в топ-10 региональных каналов в России по количеству подписчиков в социальных сетях. С начала года  соцсети холдинга выросли на 30 тысяч пользователей. 

Главную ставку мы делаем на рост нашего Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассников". Здорово, что соцсети есть не только у телеканала, но и у других наших СМИ — и у "Красного Севера", и у "Север-Пресса". Мы будем продолжать их развивать.

Сергей Добрынин

Однако на достигнутом компания останавливаться не собирается. В следующем году холдинг намерен войти в пятерку региональных каналов в России по количеству подписчиков в соцсетях.

Ранее мы писали, что ямальский DJ Kefrod выступил в Харбейской долине.

Фото: yamal-media.ru

Теги: сергей добрынин, ямал-медиа
Категории: Новости России, Лента новостей,

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