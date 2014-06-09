  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ямальский DJ Kefrod выступил в Харбейской долине
Сегодня, 18:06
140
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Ямальский DJ Kefrod выступил в Харбейской долине

0 0

Запись прошла в конце сентября.

DJ Kefrod сыграл в Харбейской долине неподалеку от дороги на Бованенково. Об сообщает "Ямал-Медиа"

Музыкальный сет продолжительностью больше часа сопровождался видами нетронутой ямальской природы. Видеоролик уже доступен на YouTube-канале "Ямал-Медиа". 

Обычно я работаю в немного других жанрах, но знал, что мы поедем на природу, и когда выбирал композиции в сет, представлял, что будет правильней там. Можно сказать, что это мое музыкальное ощущение от природы.

DJ Kefrod

Запись прошла в конце сентября, саму поездку организовала команда "Ямал-Медиа". Редакция хотела поделиться красотами ямальской осени с жителям других субъектов.

Фото: "Ямал-Медиа"

Теги: dj kefrod, харбейская долина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии