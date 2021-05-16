Сотни байкеров с файерами проехали по Пулковскому шоссе

Акция не была согласована с городскими властями.

Пять сотен байкеров с зажженными файерами проехали от Пулковского шоссе вечером в субботу, 15 мая. Как рассказал корреспондент Piter.tv, мотоциклисты собрались у торгового комплекса "Лето". Акция "Файер-Прохват" состоялась уже в 9-й раз.

Формат собрания организаторы выбрали безалкогольный, перед проездом состоялись конкурсы, в которых можно было выиграть призы. За безопасностью колонны следила группа сопровождения. Однако сама акция не была согласована с городскими властями.

Видео: Piter.tv