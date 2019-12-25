В Петербурге прошёл традиционный XI фестиваль уличных театров "Елагин парк"

В минувшие выходные Елагин остров превратился в театральную площадку.

Неожиданно возникающие представления - от коротких импровизаций до музыкальных шоу - поражают даже заядлых театралов. Объединяет спектакли общая тема - "Старше на 10 минут". Подобно герою фильма Герцога Франка за короткое время зритель переживает всю гамму чувств: от страха до счастья.

Фестиваль превращает взрослых людей в детей. У взрослого человека есть большое количество надуманных проблем в житейских треволнениях, он забывает подумать о важном. Для этого нужно стать ребёнком, чтобы увидеть мир с другой стороны. - начальник отдела культурных программ ЦПКиО им. С.М. Кирова Алёна Минина

В программе 35 спектаклей, 14 из которых - премьеры. Впервые на сцене зритель увидел спектакли "Цветок", "Туда" петербурского театра "VOKRUG", постановку "Тайная книга Элли" театра "АНО Технологии". Гости насладились челябинской "Сказкой о крыльях" и новой совсем не сказочной версией "Деймовочки" от Воронежского театра кукол "Шут". География театральных коллективов такая же обширная, как и количество постановок. Рассказать свою историю приехали труппы уличных театров из Минска, Москвы, Ростова-на-Дону, Челябинска, Воронежа, Орла, Самары, Смоленской области и, конечно, Северной столицы.

Мы приглашаем театра, которые близки нам по духу, по энергетике, по свету и доброте, которую они излучают. - Заместитель директора ЦПКиО им. С.М. Кирова Алиса Нагорская

Визитная карточка фестиваля - экстремальные шоу-программы, спектакли-променады и авангардные пластические постановки. Огромные улитки добавили красок в привычный и размеренный ритм прогулки. По Масляному кругу моллюски двигались и вовлекали людей в игры и танцы. А экстремальное огненное шоу, акробатические пируэты в воздухе закружили гостей праздника в водовороте впечатлений, как в фильме "Старше на 10 минут".

Автор: Анна Пенькова

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